Справа про загибель хлопчика під стіною в Севастополі дійшла до суду

У Севастополі прокуратура Ленінського району передала до суду кримінальну справу за фактом загибелі у лютому поточного року під уламками підпірної стіни 7-річного хлопчика, повідомив керівник прес-служби прокуратури міста Валерій ЯСТРЕМБСЬКИЙ.

До кримінальної відповідальності за ст. 367 ч. 2 КК України притягнуто керівника комунального підприємства, на якого було покладено обов`язок з установлення огородження зони обвалення підпірної стіни з написом, що попереджає про небезпеку, і який допустив службову недбалість.

За інформацією прокурора Ленінського району міста Севастополя Андрія КАРПЄЄВА, у ході слідства встановлено, що 23 січня, у той самий день, коли підпірна стіна прийшла в аварійний стан, відбулося засідання районної комісії з питань техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Висновки комісії вимагали вжиття негайних заходів: стіна, що обвалилась, побудована більше півстоліття тому, і дощі призвели до її обрушення. Ситуація була визнана надзвичайною. Керівники відповідних відомств отримали вказівку вжити заходів для її ліквідації та проведення невідкладних заходів щодо усунення небезпеки. Зокрема, навколо місця обвалення стіни необхідно було встановити огородження. Дане огородження повинне бути суцільним і висотою не менш 1,6 м.

Крім того, за словами КАРПЄЄВА, потрібно було встановити попереджувальний напис про заборону проходу у зв`язку з небезпекою для життя.

Прокурор району додав, що вимоги комісії з ТЕБ і НС, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 843 від 14.07.2002, є обов`язковими для виконання. Однак, необхідних заходів щодо запобігання доступу сторонніх осіб на територію будмайданчика вжито не було. «По трагічній випадковості, «стороння особа», що проникла на небезпечний об`єкт, ходила всього лише в перший клас і, на відміну від дорослих, не могла в повному обсязі реально оцінити всю небезпеку для життя…», - зазначив КАРПЄЄВ.

Винного в смерті хлопчика чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права займати певні посади строком до 3 років. Міру покарання визначить суд.