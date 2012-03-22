У Криму пройде саміт країн Центральної Європи

11-12 травня в Ялті проходитиме 18-й саміт глав держав Центральної Європи, повідомив начальник Головного управління зовнішніх зв`язків і міжрегіональної співпраці Ради міністрів Криму Ігор ПРИМИШЕВ.

17-й саміт глав держав країн Центральної Європи проходив в травні 2011 року у Варшаві (Польща).

З ініціативою проведення такого заходу в Криму виступив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомила прес-служба кримського уряду. ”Це дуже важливий захід для України в цілому, і Криму, зокрема. Ми розуміємо, що напередодні курортного сезону і Євро-2012 у нас є прекрасна можливість заявити про себе на весь Євросоюз, на всю Європу”, - сказав ПРИМИШЕВ.

У зв`язку із завершенням переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС майбутній саміт планується присвятити тематиці європейської інтеграції.

Очікується, що у заході візьмуть участь більш як 20 високопоставлених посадових осіб. Від імені ЯНУКОВИЧА офіційні запрошення направлено на адресу держав Центральної і Східної Європи, керівництва європейських інституцій, зокрема, президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ і президента Європейської Ради Германа Ван РОМПЕЯ.

Кабінет міністрів України у березні створив оргкомітет з підготовки і проведення саміту.