В Криму вирубали 36 дерев ялівцю

Мешканець Севастополя незаконно вирубав 36 дерев ялівцю у Балаклавському районі міста, повідомляє прес-центр Міністерства екології та природних ресурсів України.

Факт вирубки виявлений при проведенні рейдових перевірок інспекторами Державної екологічної інспекції у Севастополі.

«Ялівець використовується для виготовлення сувенірних виробів, які реалізуються на ринках Севастополя та за його межами. Так, рідкісна лікарська рослина стає сировиною для сумнівного промислу», - повідомили у прес-центрі.

Збиток заподіяний державі становить майже 9 тисяч гривень. Матеріали за даним фактом передані до органів внутрішніх справ.

