В Криму вирубали 36 дерев ялівцю
09:41, 23 березня 2012Крым
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Збиток більше тисячі доларів
Мешканець Севастополя незаконно вирубав 36 дерев ялівцю у Балаклавському районі міста, повідомляє прес-центр Міністерства екології та природних ресурсів України.
Факт вирубки виявлений при проведенні рейдових перевірок інспекторами Державної екологічної інспекції у Севастополі.
«Ялівець використовується для виготовлення сувенірних виробів, які реалізуються на ринках Севастополя та за його межами. Так, рідкісна лікарська рослина стає сировиною для сумнівного промислу», - повідомили у прес-центрі.
Збиток заподіяний державі становить майже 9 тисяч гривень. Матеріали за даним фактом передані до органів внутрішніх справ.
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