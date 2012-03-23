В Криму вирубали 36 дерев ялівцю

09:41, 23 березня 2012
Крым
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Збиток більше тисячі доларів

Мешканець Севастополя незаконно вирубав 36 дерев ялівцю  у Балаклавському районі міста, повідомляє прес-центр Міністерства екології та природних ресурсів України.

Факт вирубки виявлений при проведенні рейдових перевірок інспекторами Державної екологічної інспекції у Севастополі.

«Ялівець використовується для виготовлення сувенірних виробів, які реалізуються на ринках Севастополя та за його межами. Так, рідкісна лікарська рослина стає сировиною для сумнівного промислу», - повідомили у прес-центрі.

Збиток заподіяний державі становить майже 9 тисяч гривень. Матеріали за даним фактом передані до органів внутрішніх справ.
 

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