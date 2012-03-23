В Криму врятували 150-кілограмову бабцю

09:57, 23 березня 2012
Крым
0 0

Жінці стало зле посеред ночі 

Допомога рятувальників знадобилась при транспортування 150-кілограмовій мешканки Феодосії, яка терміново потребувала госпіталізації, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Вночі 23 березня 84-річній жінці стало зле -  відкрилась шлунково-кишкова кровотеча.

Враховуючи вагу жінки, медики не змогли самостійно транспортувати хвору з квартири до карети швидкої допомоги й викликали МНС. Рятувальники за допомогою нош перенесли жінку до «швидкої».
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter