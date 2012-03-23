В Криму врятували 150-кілограмову бабцю

Жінці стало зле посеред ночі

Допомога рятувальників знадобилась при транспортування 150-кілограмовій мешканки Феодосії, яка терміново потребувала госпіталізації, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. Вночі 23 березня 84-річній жінці стало зле - відкрилась шлунково-кишкова кровотеча. Враховуючи вагу жінки, медики не змогли самостійно транспортувати хвору з квартири до карети швидкої допомоги й викликали МНС. Рятувальники за допомогою нош перенесли жінку до «швидкої».



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