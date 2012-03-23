Півтисячі дубів незаконно вирубали в Севастополі

Група браконьєрів на чолі з лісничим одного з севастопольських господарств незаконно вирубала 570 дерев дуба пухнастого, повідомляє прес-служба управління МВС в Севастополі.

Злочинною діяльністю група з 10-ти чоловік, під керівництво лісничого, займалася протягом декількох місяців.

«Всіх членів групи організатор спорядив спеціальними інструментами для вирубки дерев, а за кожне зрубане дерево обіцяв винагороду, - повідомляє прес-служба. - В ході перевірки було встановлено, що лісничий достовірно знав, що лісовий масив на території лісництва відноситься до категорії захисних лісів України, який виконує водоохоронні, ґрунтозахисні та інші функції».

Збиток державі склав понад 268 тисяч гривень.

Відносно зловмисника порушено кримінальну справу за ст. 246 КК України - незаконна вирубка лісу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.

