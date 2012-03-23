До Криму на форум кличуть медиків країн СНД
11:23, 23 березня 2012Крым
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Планують на осінь
Форум міністерств охорони здоров'я країн СНД планують провести восени поточного року в Криму. З такою ініціативою виступив міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв, повідомляє прес-служба кримського уряду.
«Ми будемо ініціювати проведення Форуму міністерств охорони здоров'я СНД у Криму, на якому плануємо обговорити, в тому числі, можливості стандартизації санаторно-курортних послуг», - заявив міністр на III Московському Конгресі з медичного та оздоровчого туризму.
Під час форуму може бути розроблена програма з відродження санаторно-курортного комплексу СНД.
Крім того, форум може стати першим кроком на шляху до проведення саміту міністрів охорони здоров'я СНД.
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