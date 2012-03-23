За інвестиції в Крим буде відповідати новий віце-прем'єр

Парламент Криму проголосував за введення посади п`ятого віце-прем`єра автономії і призначив на неї депутата Валерія ПАЛЬЧУКА. Він курируватиме питаннями залучення інвестицій на півострів.

За проголосував 81 із 83 депутатів, присутніх на пленарному засіданні парламенту.

53-річний ПАЛЬЧУК раніше був головою фракції ”Сильної України”. Тепер фракція, до якої, окрім ПАЛЬЧУКА, входила депутат Олександра КУЖЕЛЬ, саморозпустилася.

13 березня голова Радміну Криму Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що регіону потрібно активніше працювати у сфері залучення капіталу, і запропонував ввести посаду віце-прем`єра з інвестицій і призначити на неї ПАЛЬЧУКА, який із січня працював заступником начальника Управління санаторно-курортних установ у Криму Державного управління справами президента.

17 березня партія "Сильна Україна" віце-прем'єр-міністра Сергія ТІГІПКА влилася у Партію регіонів.