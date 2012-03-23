Спікер Криму радий звільненню з-під варти свого попередника

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ (Партія регіонів) радий звільненню з-під варти екс-спікера кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, але вважає неетичним обговорювати його майбутнє.

«Не спілкувався, не бачився (з ГРІЦЕНКОМ після його виходу із СІЗО), по-людськи за нього радий», - сказав КОНСТАНТИНОВ журналістам після засідання парламенту Криму.

При цьому на запитання, в якій галузі він бачить подальшу депутатську діяльність досвідченого управлінця ГРИЦЕНКА, кримський спікер відповів: «Я зараз не хочу цього обговорювати. Це не дуже етично. Вирок ще не набув чинності. Йдуть процесуальні норми, їх потрібно дотримуватися».

ГРИЦЕНКА було затримано в січні 2011 року за підозрою в перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської райадміністрації Криму (2001-2005 роки) при розпорядженні 4,8 тис. га землі радгоспу «Азовський». Прокуратура оцінювала збитки в 23 млн. грн. Справу направили на розгляд суду в Запоріжжі.

Комунарський райсуд Запоріжжя днями засудив ГРИЦЕНКА до двох років ув’язнення, звільнивши від покарання з випробувальним терміном два роки. Прокуратура Криму вивчає вирок на його відповідність вимогам закону.

ГРИЦЕНКО обіймав посаду спікера Криму двічі: у 1996-1998 і 2006-2010 роках.