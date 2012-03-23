Що українці знають про туберкульоз (дослідження)

30% українців помилково думають, що туберкульоз невиліковний, повідомила в інтерв'ю УНІАН керівник програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» Тетяна БІЛИК.

«Фонд провів дослідження про обізнаність людей про туберкульоз. Воно проводилося в рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом і малярією. Дослідження показало, що лише 26% українців знають про основну ознаку туберкульозу - кашель більше трьох тижнів, а 6% - про сильне нічне потовиділення», - сказала вона.

Водночас, підкреслила БІЛИК, найбільша обізнаність щодо головного способу передачі туберкульозу через повітря - у 80% респондентів.

54,6% респондентів упевнені, що головний ризик зараження туберкульозом - люди, які перебувають у в'язницях. І лише 23% респондентів знають, що діагностика туберкульозу в нашій країні безкоштовна, а 7%, що й за лікування потрібно платити.

БІЛИК підкреслила, що основною причиною, через яку люди не бажають звертатися до лікаря, запідозривши хворобу, є висока вартість медичних послуг (27,3% респондентів), а також просто небажання йти до лікаря (20,3%).

«Знання українців про основні ознаки туберкульозу, способи передачі інфекції та методи лікування сьогодні є одним із головних чинників подолання епідемії в Україні. Навіть за хороших умов лікування й наявності медикаментів люди не підуть діагностуватися та лікуватися, якщо мало знають про туберкульоз. Дослідження, проведене в рамках нашої програми, показало, що 30% людей не знають, що туберкульоз виліковний, а спілкування з тими, хто хворів раніше, цілком безпечне. Тому ми й надалі приділятимемо велику увагу підвищенню обізнаності населення», - зазначає БІЛИК.

Дослідження проводилося протягом жовтня 2011 р. - січня 2012 р. Було опитано 5004 респонденти в 81 місті, 26 селищах міського типу і 99 селах України.

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

Епідемія туберкульозу в Україні офіційно оголошена з 1995 року, коли почали відзначати стрімке збільшення захворюваності й смертності від цієї хвороби. Щорічно в Україні реєструють близько 40 тисяч нових випадків туберкульозу та випадків із повторним лікуванням. У 2010 році в Україні зареєстровано 5600 нових випадків захворювання на туберкульоз із множинною стійкістю до лікарських препаратів.