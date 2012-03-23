Згвалтували і згодували собакам?

Двох одинадцятикласників, підозрюваних в справі про загибель 27-річної Анастасії Солтанової, арештували на весь час слідства - до суду, пише газета "Сьогодні".

"Орієнтовно - це два місяці, якщо не з'являться об'єктивні причини для продовження розслідування. Хоча в прокуратури не було підстав і доказів провини молодих людей, - говорить адвокат одного з підозрюваних Марина Андріанова. - Хлопці невинні, і це буде доведено".

Голу дівчину знайшли 15 березня в масиві Кам'янка під Сімферополем. Її покусали собаки. Настя була згвалтована. Вона померла в реанімації.