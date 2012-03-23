В центрі Севастополя 220 недобудов

Влада Севастополя стурбована наявністю лише в центрі міста 220 «недобудов», заявив голова міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА на колегії.

«Завдяки лише тому, що підвищили платіж за землю, відчувається пожвавлення, але роботи тут – непочатий край. Ось ці "ребра" недобудованих об'єктів будівництва в центрі міста - це наша ганьба, ганьба тих, хто займається будівельними питаннями», - сказав він.

За словами ЯЦУБИ, місто хоча і займає на сьогоднішній день друге місце в Україні по кількості побудованого нового житла - майже 360 кв. м. на 1 тис. чоловік, проте позбавлення від «недостроєв» і десятків «заморожених» будівництв йде недостатніми темпами.

«У 2011 році кількість побудованого житла значно виросла, якщо в 2010 році індекс продукції будівництва складав в порівнянні з попереднім роком 85%, тобто, не заповнювали того, що будувалося в попередні роки, то в 2011 році цей показник досяг 109%», - сказав він.