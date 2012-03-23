Тонну кефалі вилучили у браконьєрів у Криму

Тонну кефалі вилучили прикордонники у браконьєрів в бухті Севастополя, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України.

Прикордонники Сімферопольського загону увечері 22 березня затримали катер з капітаном і трьома рибалками, приписаний до причалу бухти Балаклавської, який прийшов не до пункту базування.

З`ясувалося, що капітан не є членом бригади прибережного лову, а його плавзасіб не має документів для даного виду діяльності.

Прикордонники разом із співробітниками міліції та екологами виявили на борту катера сітки і близько 1000 кг риби. Складено адмінпротокол.