Тонну кефалі вилучили у браконьєрів у Криму
18:09, 23 березня 2012Крым
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Складено адмінпротокол
Тонну кефалі вилучили прикордонники у браконьєрів в бухті Севастополя, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України.
Прикордонники Сімферопольського загону увечері 22 березня затримали катер з капітаном і трьома рибалками, приписаний до причалу бухти Балаклавської, який прийшов не до пункту базування.
З`ясувалося, що капітан не є членом бригади прибережного лову, а його плавзасіб не має документів для даного виду діяльності.
Прикордонники разом із співробітниками міліції та екологами виявили на борту катера сітки і близько 1000 кг риби. Складено адмінпротокол.
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