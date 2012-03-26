Тюмень хоче відкрити торгівельне представництво в Севастополі

Тюменська область Росії планує відкрити торгівельне представництво в Севастополі, повідомила прес-служба Севастопольської адміністрації.

«Міська адміністрація підтримує ідею Тюменської області і готова сприяти в рішенні питань, пов'язаних з відкриттям торгівельного представництва», - заявив заступник голови держадміністрації Володимир АРАБАДЖІ за підсумками переговорів з представниками російської області.

Сторони домовилися продовжити співпрацю Севастополя і Тюменської області і по інших напрямах.