Тюмень хоче відкрити торгівельне представництво в Севастополі
09:00, 26 березня 2012Крым
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Адміністрація підтримує ідею
Тюменська область Росії планує відкрити торгівельне представництво в Севастополі, повідомила прес-служба Севастопольської адміністрації.
«Міська адміністрація підтримує ідею Тюменської області і готова сприяти в рішенні питань, пов'язаних з відкриттям торгівельного представництва», - заявив заступник голови держадміністрації Володимир АРАБАДЖІ за підсумками переговорів з представниками російської області.
Сторони домовилися продовжити співпрацю Севастополя і Тюменської області і по інших напрямах.
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