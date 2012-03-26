Тюмень хоче відкрити торгівельне представництво в Севастополі

09:00, 26 березня 2012
Крым
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Адміністрація підтримує ідею  

Тюменська область Росії планує відкрити торгівельне представництво в Севастополі, повідомила прес-служба Севастопольської адміністрації. 

«Міська адміністрація підтримує ідею Тюменської області і готова сприяти в рішенні питань, пов'язаних з відкриттям торгівельного представництва», - заявив заступник голови держадміністрації Володимир АРАБАДЖІ за підсумками переговорів з представниками російської області. 

Сторони домовилися продовжити співпрацю Севастополя і Тюменської області і по інших напрямах.

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