Севастополець отримав 7 років за вбивство матері

Балаклавський районний суд Севастополя призначив місцевому жителю 7 років позбавлення волі за вбивство матері, повідомила прес-служба прокуратури міста.

"1 лютого 2011 чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, в ході побутової сварки на грунті особистої неприязні спочатку наніс матері удари кулаками по голові і тілу, а потім - 11 ножових поранень кухонним ножем в обличчя і шию. Від отриманих травм жінка померла", - говориться в повідомленні.

Дії севастопольця кваліфіковано як "навмисне вбивство".

Підсудний визнав провину і розкаявся.