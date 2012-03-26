Севастополець отримав 7 років за вбивство матері
09:22, 26 березня 2012Крым
0 0
11 ножових поранень
Балаклавський районний суд Севастополя призначив місцевому жителю 7 років позбавлення волі за вбивство матері, повідомила прес-служба прокуратури міста.
"1 лютого 2011 чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, в ході побутової сварки на грунті особистої неприязні спочатку наніс матері удари кулаками по голові і тілу, а потім - 11 ножових поранень кухонним ножем в обличчя і шию. Від отриманих травм жінка померла", - говориться в повідомленні.
Дії севастопольця кваліфіковано як "навмисне вбивство".
Підсудний визнав провину і розкаявся.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter