Чоловік застрелив товариша в Криму
09:29, 26 березня 2012Крым
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Гуляли по кар’єру з рушницею
44-річний мешканець Ялти застрелив 54-річнго товариша через необережне поводження з мисливською рушницею, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Трагедія сталася у покинутому кар’єрі в суботу, 24 березня.
"Мимовільним пострілом заподіяв вогнепальне поранення спини", - йдеться в прес-релізі.
По дорозі до лікарні чоловік помер.
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