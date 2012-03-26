Чоловік застрелив товариша в Криму

Гуляли по кар’єру з рушницею

44-річний мешканець Ялти застрелив 54-річнго товариша через необережне поводження з мисливською рушницею, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Трагедія сталася у покинутому кар’єрі в суботу, 24 березня. "Мимовільним пострілом заподіяв вогнепальне поранення спини", - йдеться в прес-релізі. По дорозі до лікарні чоловік помер.

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