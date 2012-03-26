Морпехі розгромили "терористів" у Криму (фото)

«Ліквідацією» умовних терористів завершилися тритижневі навчання української морської піхоти в Криму. Британські зелені «берети» проводили курс для сержантського складу батальйону морської піхоти Військово-морських сил України, повідомив регіональний прес-центр Міноборони.

«"Чорні берети" ліквідовували смертника, вели боротьбу з мінними полями і воювали з терористами в лісі. Такі тренування згодяться в миротворчих місіях», - сказано в прес-релізі.

Морпехі під час навчань маскувалися на місцевості, «виживали», розбивали табір, пересувалися вночі без карти, викликали вогневу підтримку з повітря, відпрацьовували патрулювання, вивчали саморобні вибухові засоби, їздили на БТР-80 тощо.

«Чорні берети» отримали від «зелених» сертифікати про проходження миротворчого курсу.

Фото Міноборони