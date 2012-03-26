Кримські татари не вірять у випадковий погром на кладовищі

Меджліс кримських татар вимагає від прокуратури Криму розібратися в розслідуванні справи про погром мусульманських могил на кладовищі в селищі Мирний Сімферопольського району, повідомила прес-служба меджлісу.

«Слідство проігнорувало явні сліди спроб руйнування на збережених надмогильних пам'ятниках. Ці сліди не мають будь-якого зв'язку з автомобільним наїздом, - говориться в заяві меджлісу. - Обурює, що органи міліції всерйоз намагаються переконати суспільство в тому, що пояснення підозрюваного відповідає дійсності».

20 березня на кладовищі знайшли 4 пошкоджених могили. На одній - зруйновано надгробок, по двох (у тому числі - однієї свіжої) прокотилися на машинах, ще одну, схоже, били ногами. Через день міліція відзвітували про затримання підозрюваного. Він заявив, що пошкодив могили випадково, мовляв, його автомобіль застряг на кладовищі. В результаті буксирування і занесення машина врізалася в надгробки і пошкодила могили.

Меджліс заявляє, що акти вандалізму, вчинені в Криму щодо мусульманських кладовищ і мечетей, «набувають системного характеру».