Сироїдіння і вегетаріанство внесли до списку психічних розладів

Всесвітня організація охорони здоров`я розширила список розладів і психічних захворювань, що підлягають лікуванню лікарем-психіатром, сироїдінням і вегетаріанством, вони включені до групи розладу звичок і потягів F63.8, повідомляє «Голос России».

Одним із аргументів рішення зарахувати ці дієти до захворювання для лікарів стала звістка, що в Іспанії в місті Малага сім`я сироїдів довела своїх дітей до коми суворою дієтою, врятувати дітей ледве вдалося завдяки сусідам, які вчасно викликали “швидку”. Батьки дітей були відправлені на примусове лікування до психіатричної клініки і позбавлені права бачитися з дітьми.

Подібні випадки були і в Росії. Так, в Оренбургу відразу у двох сімей-сироїдів органи опіки були вимушені забрати дітей до дитячого будинку. Причиною тому став крайній ступінь виснаження малюків, раціон яких складався лише з рослинної їжі.

Проте Американська асоціація дієтологів не розділяє такої радикальної думки ВООЗ, оскільки при правильно збалансованій дієті вегетаріанство може принести користь для здоров`я і дати організму всі необхідні елементи.

Як про психічний розлад давно говорять про орторексію. Так називається патологічна пристрасть до здорового способу життя, коли людина переступає межу розумного.

Разом з тим, портал «Медвести» відзначає, що минулого року до нового реєстру хвороб було внесено любов під шифром F63.9. А гомосексуалізм було виключено зі списку психічних розладів.