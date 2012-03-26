Турки вивчають історичні пам'ятники кримських татар
12:10, 26 березня 2012Крым
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в результаті буде фотокаталог
Проект «Історико-культурна спадщина Криму» стартував в регіоні. Група вчених з Туреччини і Криму досліджує пам'ятники історії і культури кримськотатарського народу, повідомила прес-служба меджлісу.
«Головна мета проекту - сприяння відновленню історико-культурної спадщини кримськотатарського народу, визначення поточного стану архітектурних артефактів і популяризація серед тюркських народів необхідності відтворення великої спадщини періоду Кримського Ханства», - заявили в меджлісі.
Всі етапи дослідницьких робіт будуть супроводжуватися фіксацією на фото та відео. Після - планується підготувати фотоекспозицію та видати ілюстрований каталог експедиції.
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