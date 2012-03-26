Кращий мер України живе в Ялті

Мер Ялти Олексій Боярчук став володарем титулу "Мер року" в загальнонаціональній програмі "Людина року-2011". Нагороди вручали у вихідні в Києві, повідомила прес-служба мерії.

Олексій Боярчук випередив у фіналі керівників Полтави і Дрогобича - Олександра Мамая і Олексія Радзієвського.

"В Україні працюють понад 500 міських голів, і кожен з них цього року прагнув стати кращим. Адже немає відповідальнішої людини за долю людей і стан свого міста, ніж той, хто їм керує. Мер міста - це головний і двірник, і будівельник... І він - найулюбленіша людина в місті, якщо працює на його благо", - сказав, вручаючи нагороду, Євген Карташов - член вищого академічного складу загальнонаціональної програми "Людина року".

"Моя перемога - заслуга колективна, я горджуся своєю командою і всіма мешканцями Ялти!" - сказав Боярчук.