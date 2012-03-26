Євпаторія відстояла озеро Мойнаки

12:51, 26 березня 2012
Крым
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Мер поки здався

Мер Євпаторії Андрій Даніленко заявляє, що багатоповерхової забудови в районі озера Мойнаки не буде.  

"Коментуючи підсумки громадських обговорень містобудівної документації, він відзначив, що більшість людей висловилися проти будівництва багатоповерхівок в районі озера. Крім того, громадськість наполягає на проведенні екологічних заходів щодо збереження озера: санітарному очищенні території, будівництві обвідного каналу і каналуванні наявної житлової забудови. Для цього потрібно додаткові бюджетні вкладення", - повідомила прес-служба міської ради.  

Мер відзначив, що висловлені городянами пропозиції направлено в український науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" для доопрацювання проектів.  

НДІ раніше розробив план зонування території Євпаторії, детальний план території, розташованої довкола озера, - "Золоте кільце здоров'я", план розміщення рекреаційно-спортивної і житлової зон в районі Мойнак.

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