Євпаторія відстояла озеро Мойнаки

Мер Євпаторії Андрій Даніленко заявляє, що багатоповерхової забудови в районі озера Мойнаки не буде.

"Коментуючи підсумки громадських обговорень містобудівної документації, він відзначив, що більшість людей висловилися проти будівництва багатоповерхівок в районі озера. Крім того, громадськість наполягає на проведенні екологічних заходів щодо збереження озера: санітарному очищенні території, будівництві обвідного каналу і каналуванні наявної житлової забудови. Для цього потрібно додаткові бюджетні вкладення", - повідомила прес-служба міської ради.

Мер відзначив, що висловлені городянами пропозиції направлено в український науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" для доопрацювання проектів.

НДІ раніше розробив план зонування території Євпаторії, детальний план території, розташованої довкола озера, - "Золоте кільце здоров'я", план розміщення рекреаційно-спортивної і житлової зон в районі Мойнак.