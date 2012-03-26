Крим захищатиме собак від Євро-2012

Захисники тварин Криму готові приєднатися до міжнародної акції на захист тварин від Євро-2012 «FAIR PLAY - Чесна гра». Хода і мітинг відбудуться в Сімферополі 31 березня, повідомила ліга захисту тварин «Вірний друг»

Акція пройде одночасно у 13 країнах Європи.

«На вулиці десятків міст вийдуть захисники тварин з вимогою до своїх урядів оголосити бойкот Чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні, - повідомили в організації. - Гнів і обурення друзів тварин викликали масові вбивства собак, які організувала українська влада, бажаючі догодити футбольним фанатам».

Основні вимоги учасників акції - припинення вбивств тварин, активізація програм стерилізації та споруди притулків, розгляд законопроекту про жорсткість покарань за вбивства і жорстоке поводження з тваринами.

Кримчани мають намір підняти на мітингу питання про реорганізацію діяльності карантинного майданчика для тварин в селищі Кам'янка Сімферопольського району.