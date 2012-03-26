Крим масово горить

Масові пожежі розпочалися в Криму у зв´язку з різким потеплінням. Кримське управління МНС занепокоєне ситуацією та просить населення дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.

"Стовпчики термометрів підвищуються, а разом з тим стоїть загроза загорань трав’яного настилу. Тільки за минулі вихідні пожежі виникали 21 раз, з яких 17 - горіли трав’яні настили. Найбільша кількість загорань зафіксована в Сімферопольскому, Джанкойському та Роздольненькому районах. Всього згоріло 785 кв.м", - заявила прес-служба управління.

"Не слід розводити багаття та спалювати відходи на відстані менше 15 метрів від будівель, а також у межах, встановлених будівельними нормами протипожежних розривів. Якщо ж ви все-таки опинилися в осередку пожежі, негайно телефонуйте за номером "101", - додає відомство.