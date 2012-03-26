Мільйон - на дитсадок у Сімферополі

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив Міністерству фінансів регіону передбачити один мільйон гривень на відновлення дитячого саду на вулиці Валдайській у Сімферополі і передати гроші місту як субвенцію, повідомила прес-служба кримського уряду.

"Дитячий сад - це соціально значимий об'єкт. Потрібно виділити кошти", - сказав Могильов.

Дитсадок побудували в 1969 році, він працював до 1997 року. Мерія Сімферополя в 1998 році ліквідовувала садок, а його будівлю передала держуніверситету, потім - "Кримтеплокоммуненерго". Зараз вона покинута. Могильов доручив відновити роботу дитсадка. Це дозволить створити 140-160 місць для дітей і частково скоротити чергу до дошкільних установ.

Будівлю вже передали на баланс міста. На підготовку проектної документації і проведення експертиз потрібно близько мільйона гривень.