Кримчан охоронятимуть патрулі з собаками

Громадський порядок в Сімферополі охоронятимуть спеціальні міліцейські патрулі, до складу яких також увійдуть інспектори-кінологи з собаками, повідомила прес-служба міліції Криму.

«Дев'ять німецьких вівчарок будуть допомагати при патрулюванні міста - в основному в лісопаркових і паркових зонах», - відзначили в міліції.

Робочий день собак буде тривати не більше 6-ти годин на добу.