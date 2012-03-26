Кримчан охоронятимуть патрулі з собаками

15:08, 26 березня 2012
Крым
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9 вівчарок на Сімферополь

Громадський порядок в Сімферополі охоронятимуть спеціальні міліцейські патрулі, до складу яких також увійдуть інспектори-кінологи з собаками, повідомила прес-служба міліції Криму.

«Дев'ять німецьких вівчарок будуть допомагати при патрулюванні міста - в основному в лісопаркових і паркових зонах», - відзначили в міліції.

Робочий день собак буде тривати не більше 6-ти годин на добу.

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