Кримським підприємствам компенсують відсотки по кредитах
15:33, 26 березня 2012Крым
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7,5 мільйонів гривень передбачено в бюджеті Криму на компенсацію відсотків за банківськими кредитами промисловим підприємствам регіону, повідомила прес-служба Ради міністрів республіки.
Радмін готовий встановити компенсацію, рівну подвійний процентній ставці Національного банку України - 15%.
«Бізнесу складно працювати з тими процентними ставками, які сьогодні пропонують банки. Необхідно допомагати нашим виробникам і стимулювати виробництво», - сказав глава уряду Криму Анатолій Могильов на нараді в понеділок.
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