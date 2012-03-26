Кримським підприємствам компенсують відсотки по кредитах

7,5 мільйонів гривень передбачено в бюджеті Криму на компенсацію відсотків за банківськими кредитами промисловим підприємствам регіону, повідомила прес-служба Ради міністрів республіки.

Радмін готовий встановити компенсацію, рівну подвійний процентній ставці Національного банку України - 15%.

«Бізнесу складно працювати з тими процентними ставками, які сьогодні пропонують банки. Необхідно допомагати нашим виробникам і стимулювати виробництво», - сказав глава уряду Криму Анатолій Могильов на нараді в понеділок.

