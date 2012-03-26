У Криму знімуть фільм про легендарного борця

Фільм про долю легендарного борця Івана Поддубного (1871-1949), не програвшого за свою кар'єру жодного бою, знімуть у Криму. На території колишнього заводу «Гідроприбор» в Орджонікідзе (Феодосія) споруджують декорації для запланованих на травень зйомок стрічки, повідомляє «Кафа».

«Життя і доля великого російського борця дають можливість розкрити національний характер, розповісти історію довірливої, непрактичної людини, яку легко ввести в оману, але коли йдеться про базові речі, такі як: чесність, справедливість, любов до Батьківщини, - його не зрушити ні на йоту», - пише видання.

Режисер картини «Іван Поддубний» - Гліб Орлов.

У головних ролях: Микита Міхалков, Михайло Пореченков, Іван Ургант, Михайло Єфремов, Стів Бушемі, Рон Перлман і Подіни Лаван.

В Орджонікідзе з'явиться цирк-шапіто і дореволюційний порт, де Іван Поддубний працював докером.

Бюджет стрічки - майже $12 мільйонів.

Планується, що фільм вийде в прокат у 2013 році.