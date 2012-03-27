Землі Алупки і Ялти пропонують зарезервувати для парків

Громадський комітет Великої Ялти пропонує створити регіональні ландшафтні парки місцевого значення на територіях міст Алупка і Ялта, йдеться в його повідомленні.

В Алупці громадськість просить віднести в розряд природно-заповідного фонду територію меморіального Піонерського парку, де розташована братська могила 15 радянських воїнів часів Великої Вітчизняної війни.

У Ялті громадський комітет пропонує зарезервувати понад 50 гектарів - паркові території інституту імені Сєченова, санаторію «Ялтинський», а також території із зеленими насадженнями колишнього держпідприємства «Ялтафільм» і Полікуровського горба.

Комітет звертає також увагу на ряд локальних територій, розташованих між Ялтою і Масандрою: «Бажання влаштуватися серед сосен і кедрів виникає в багатьох впливових мужів. Наприклад, фірма "АВС-Сервіс" з 2007 року веде боротьбу за 60 соток землі по вул. Дражинського, не дивлячись на те, що режим охоронної зони на цій ділянці був встановлений кримським урядом ще в 1992 році постановою "О затвердженні кордонів охоронних зон пам'ятників архітектури і садово-паркових комплексів". І таких резонансних об'єктів багато».

Ініціатива про створення регіональних ландшафтних парків спирається на розпорядження Ради міністрів Криму, яким виконкомам міських рад рекомендовано сприяти розробці проектів землеустрою з організації і встановлення меж об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Сприяння полягає у виділенні бюджетних коштів або залученні інших джерел фінансування, а межі встановлюються відповідно до схеми регіональної екологічної мережі Криму.

Громадський комітет Великої Ялти створено в 2010 році для об`єднання зусиль територіальних громад з метою перетворення Південного берега Криму на гідний кліматичний курорт.