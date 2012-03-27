1,5% випускників шкіл йдуть працювати після отримання атестата

Більшість випускників українських шкіл після отримання атестата прагнуть навчатися далі, а 1,5% випускників шукають роботу, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Research& Branding Group у 2011 році, повідомляє «Україна молода» (№45 від 27 березня).

Завідувач відділу економіки праці Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Лариса Лісогор відзначає, що хоч у ВНЗ студентам і викладають теоретичні знання з тієї чи іншої сфери діяльності, роботодавці вимагають практичного досвіду від молодого фахівця. До того ж, можливості працевлаштування залежать ще й від того, який навчальний заклад закінчив випускник.

«Молодь завжди була, є і буде найбільш соціально вразливою на ринку праці. Це характерно не тільки для України, а для всіх країн світу. У наших умовах молодь залишається однією з найбільш неконкурентоспроможних груп, оскільки, по-перше, відсутній досвід роботи, якого вимагають роботодавці, і, по–друге, якість освіти, яку вони отримують, далека від ідеалу», - додала Лісогор.

Вона також відзначила, що під час кризових явищ, які відбувалися на ринках праці як західних країн, так і України, спостерігається зростання рівня безробіття саме серед молоді. Серед молодих людей віком 15-24 років рівень безробіття коливається від 34-35% в Україні до 45-47% у Латвії й Литві та 60% - у Португалії.