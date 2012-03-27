Могильова Рада не цікавить

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов не має наміру балотуватися в депутати Верховної Ради України ні по мажоритарній системі, нi за списком Партії регіонів.

«У мене дуже багато справ у Криму. Я займаюся тією справою, яку мені доручили. Мені ніколи займатися виборною кампанією», - сказав Могильов на брифінгу після засідання Ради міністрів Криму у вiвторок.

Могильов працює прем'єром Криму з листопада 2011 року.