Могильова Рада не цікавить
16:39, 27 березня 2012Крым
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Говорить: багато справ
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов не має наміру балотуватися в депутати Верховної Ради України ні по мажоритарній системі, нi за списком Партії регіонів.
«У мене дуже багато справ у Криму. Я займаюся тією справою, яку мені доручили. Мені ніколи займатися виборною кампанією», - сказав Могильов на брифінгу після засідання Ради міністрів Криму у вiвторок.
Могильов працює прем'єром Криму з листопада 2011 року.
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