Крим запропонує Фірташу радгоспи
17:20, 27 березня 2012Крым
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Приїзд олігарха - сигнал для бізнеменов
Крим запропонує голові ради директорів групи компаній Group DF Дмитру Фірташу інвестувати гроші в створення крупних агропромислових господарств на території ряду колишніх військових радгоспів, які Кабінет міністрів України в лютому передав у ведення Ради міністрів автономії, повідомив голова кримського уряду Анатолій Могильов.
Бізнесмен відвідає Крим 28-29 березня. "Приїзд Фірташа - це сигнал всім іншим крупним працедавцям, що можна створювати виробництва в Криму", - сказав Могильов на брифінгу після засідання Радміну у вівторок.
Кабмін передав цілісні майнові комплекси військових радгоспів "Азовський", "Євпаторійський", "Гурзуфський".
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