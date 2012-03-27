Крим запропонує Фірташу радгоспи

Крим запропонує голові ради директорів групи компаній Group DF Дмитру Фірташу інвестувати гроші в створення крупних агропромислових господарств на території ряду колишніх військових радгоспів, які Кабінет міністрів України в лютому передав у ведення Ради міністрів автономії, повідомив голова кримського уряду Анатолій Могильов.

Бізнесмен відвідає Крим 28-29 березня. "Приїзд Фірташа - це сигнал всім іншим крупним працедавцям, що можна створювати виробництва в Криму", - сказав Могильов на брифінгу після засідання Радміну у вівторок.

Кабмін передав цілісні майнові комплекси військових радгоспів "Азовський", "Євпаторійський", "Гурзуфський".