Крим штормитиме

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на середу, 28 березня, - на півострові очікується дощ з мокрим снігом та посилення південо-західного вітру с переходом на північно-західний 15-20 м/с, повідомляє прес-служба відомства.

«Підвищується ймовірність пошкодження ліній зв'язку та електропередач у населених пунктах, а також ризик виникнення затримок у русі автотранспорту та виникнення автомобільних заторів на автошляхах», - йдеться в прес-релiзi.

Кримчан просять утриматися від поїздок за межі населених пунктів, відкласти вихід у гори та до лісу.