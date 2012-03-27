Крим чекає 200 мільйонів гривень траншу

Крим чекає перший транш у розмірі 200 мільйонів гривень з бюджету України для вирішення соціально-економічних проблем регіону, повідомив голова Ради міністрів автономії Анатолій Могильов.

"Близько 200 мільйонів нам повинні виділити при найближчій зміні до бюджету. Це перший транш, ми подумаємо, як нам його розумно витратити", - сказав Могильов на брифінгу після засідання Радміну у вівторок.

За словами прем'єра Криму, після аномальних холодів у півострова з'явилися багато проблем. "Це стосується практично всієї житлово-комунальної сфери, всієї дорожньої сфери", - сказав керівник кримського уряду.