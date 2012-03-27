У Севастополі стартував Нацкубок шкільного футболу "Євро-2012"

У Севастополі стартував Національний кубок шкільного футболу «Євро-2012» серед учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, що вчилися, повідомив відділ у справах сім`ї, молоді і спорту Севастопольської державної адміністрації.

Заходи проходять на виконання доручення Кабінету міністрів України від 29 лютого i складаються з двох етапів.

На першому етапі в період з 24 по 28 березня 2012 року відбудуться районні турніри за участю 53 команд.

На другому етапі, який розпочнеться 11 квітня, переможці районних змагань візьмуть участь у фінальних міських змаганнях, де й визначиться команда-переможець, яка представлятиме Севастополь у Всеукраїнських змаганнях «Євро-2012».

За інформацією відділу у справах преси та інформації Севастопольської МДА, Кубок шкільного футболу проводиться в Україні вперше, в ньому візьмуть участь близько 300 тис. школярів. Переможці фінального етапу одержать квитки на фінал Євро-2012.

Планується, що головну нагороду - копію трофея футбольних чемпіонатів Європи - переможцям вручить особисто президент УЕФА Мішель Платіні.