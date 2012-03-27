Мати побила дитину в Севастополі - порушили справу

У Севастополі порушено кримінальну справу за статтею "умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я" на мати, яка побила дитину через погану поведiнку в школi, повідомила прес-служба прокуратури.

"3 березня мати малолітньої доньки (2004 року народження) в порушення вимог п.7 ст. 150 Сімейного кодексу України (згідно з яким забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування інших видів покарання, які принижують людську гідність дитини), з метою "виховання" завдала їй ударів руками і ременем по обличчю, шиї та руках", - йдеться в прес-релiзi.

Проводиться досудове слідство.