Прем'єр Криму став почесним президентом "Таврії"

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов призначений почесним президентом спортивного клубу "Таврія". Сергій Куніцин, що обіймав цю посаду з 2005 року, став генеральним директором клубу. Таке рішення прийняли у вівторок на зборах в Києві, повідомила прес-служба "Таврії".

Куніцин пояснив, що команда досягла певних успіхів, і сьогодні настає новий етап, який зажадає рішень щодо реконструкції стадіону, учбово-тренувальної бази і створенню дитячої футбольної академії.

"Ми розраховуємо на продуктивну співпрацю клубу і уряду Криму. Це спонукало нас зробити пропозицію прем'єр-міністрові автономії стати почесним президентом. Це призначення підсилить клуб", - сказав Куніцин.

"Наше завдання - закріпити успіхи "Таврії" в українському чемпіонаті і прагнути до участі клубу в європейських кубках", - відзначив Могильов.