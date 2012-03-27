РФ та Україна побалакають про флот

У квітні у Москві відбудеться зустріч співголів підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України, повідомив Департамент інформації і преси МЗС РФ за підсумками телефонної розмови статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ Росії Георгія КАРАСІНА і першого заступника міністра закордонних справ України Руслана ДЕМЧЕНКА.

«Досягнута домовленість про проведення у середині квітня ц.р. у Москві зустрічі співголів Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України», - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили актуальні напрями співпраці Росії і України, зокрема перспективи російсько-української взаємодії в культурно-гуманітарній і консульській сферах.