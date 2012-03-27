Для чого українці використовують Інтернет (опитування)

Майже третина користувачів України (31%) використовують Інтернет для проглядання онлайнових медіа, повідомила прес-служба Незалежної асоціації телерадіомовників з посиланням на експертні дані.

Згідно з даними керівника напрямку маркетингових досліджень Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Олександра Красновського, 35% українських користувачів використовують Інтернет для спілкування, 31% - для проглядання онлайнових медіа, 26% - для завантаження даних, 8% - для фінансових операцій, 7% - для ігор.

Він також повідомив, що з 16 по 18 березня 2012 року КМІС у рамках проекту онлайнових досліджень InPoll провів опитування інтернет-аудиторії про користування традиційними і новими медіа. За результатами дослідження, щодня традиційне телебачення в Україні проглядають 69% опитаних, 16% проглядають ТБ через Інтернет; 37% опитаних слухають радіо через приймачі/мобільний телефон і 11% - слухають його в мережі. Згідно з результатами опитування, 38% респондентів щодня проглядають свіжу пресу в Інтернеті, лише 15% читають її в друкованому вигляді.

За даними директора департаменту медіа-досліджень компанії GFK Ольги Росманової, прослуховування радіо через Інтернет щороку зростає на 10% - відповідно до дослідження, проведеного компанією GFK, за останній місяць через Інтернет радіо слухали 24% радіослухачів віком від 16 до 50 років.