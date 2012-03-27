Повії маскувалися під масажисток

Правоохоронці припинили діяльність мережі борделів, які працювали під виглядом масажних салонів в Сімферополі, повідомила прес-служба міліції Криму.

Борделі організували в орендованих приватних домоволодіннях. Платні сексуальні послуги надавали жінки з різних областей України. «Замість звичайних медичних кушеток в кімнатах знаходилися величезні ліжка, а дівчата, окрім дипломів "масажисток ", не мали медичної освіти», - повідомили в міліції.

Правоохоронці вилучили речові докази і затримали «масажисток».

«Незважаючи на очевидність діяльності, деякі "масажистки "доводили, що вони займаються виключно класичним оздоровчим масажем», - відзначили в прес-службі.

На дівчат склали протоколи про адміністративні правопорушення - заняття проституцією.

