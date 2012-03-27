Македонія на рік скасувала візи для українців

Македонія ввела безвізовий режим для українців до 15 березня 2013 року, сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ Олександр Дікусаров.

За його словами, 15 березня 2012 року вступило в силу відповідне рішення уряду Македонії про призупинення візового режиму для українців.

Відповідно до цього рішення українці можуть перебувати на території Македонії строком до 90 днів, протягом 180 днів або слідувати транзитом через її територію за наявності закордонного паспорта, медичного страхування та підтвердження фінансового забезпечення з розрахунку 50 євро на день.

Дікусаров повідомив, що українцям не потрібно пред'являти запрошення для відвідування цієї країни або ж туристичний ваучер.

Македонія прогнозує, що в рамках чемпіонату Європи з футболу Україну відвідає близько 250 громадян цієї країни.

Македонія і раніше скасовувала візи для українців, але на коротший період, пише "Кореспондент".