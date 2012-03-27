У Севастополі затримали сутенершу

У Севастополі за підозрою у торгівлі людьми затримано 31-річну жінку, повідомила прес-служба севастопольської міліції.

Оперативникам надійшла інформація про те, що мешканка Севастополя займається вербуванням дівчат для продажу в борделі західної Європи. "Клієнток" для знайомства з іноземними женихами для подальшого заміжжя вона підбирала за допомогою Інтернету. На пропозицію зловмисниці погодилася, зокрема, 24-річна жителька Севастополя. Жінка пообіцяла взяти на себе клопоти з оформлення документів, з вивезення її з країни і доставки до місця ”проживання”.

Зловмисницю затримано. Щодо неї порушено кримінальну справу за статтею "торгівля людьми". Санкція - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.