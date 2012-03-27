Пасивне куріння в ранньому віці небезпечніше для дівчаток, ніж для хлопчиків. Як повідомляє прес-служба Університету Цинциннаті, дослідження провела група фахівців під керівництвом Келлі Бранст (Kelly Brunst).

У дослідженні взяли участь 476 дітей, у яких хоча б один із батьків мав ту чи іншу алергію.

За станом здоров'я учасників спостерігали до семирічного віку. Щорічно вони здавали шкірні проби для виявлення гіперчутливості до різних алергенів. У віці двох і чотирьох років волосся дітей досліджували на наявність котиніну. Ця речовина є продуктом розпаду нікотину, її наявність у волоссі свідчить про контакт дитини з тютюновим димом. Крім того, вчені оцінили функцію легенів у семирічних дітей, а також обстежили їх на наявність бронхіальної астми.

Група Бранст порівняла показники дітей із підвищеною чутливістю до того чи іншого алергену, виявленою до двох років, а також їхніх однолітків, що не були сенсибілізовані до алергенів. За даними дослідження, ризик зниження функції легень у результаті пасивного куріння був вищим у першій групі, ніж у другій.

При цьому в дітей, у яких гіперчутливість до алергенів розвивалася пізніше дворічного віку, функція легенів погіршувалася не настільки різко. Вчені також з'ясували, що у дівчаток з першої групи показники легеневої функції були у середньому в шість разів нижчі, ніж у хлопчиків.

Раніше дві незалежні групи дослідників із США й Великобританії виявили зв'язок пасивного куріння з ризиком розвитку синдрому дефіциту уваги й гіперактивності, а також інфекцій середнього вуха в дитячому віці, пишуть "Медновости".