Пляжі Севастополя приведуть до ладу

Ремонт і прибирання проведуть напередодні курортного сезону на пляжах Севастополя. Роботи заплановані на квітень, повідомила прес-служба комунального підприємства «Благоустрій».

Так, на пляжах планують відновити мережі водопостачання та каналізації, зовнішнє освітлення, провести ремонт огорож, бетонного покриття, встановити лавки, урни, роздягальні.

Крім того, планується очистити пляж і дно акваторії, встановити буйки, провести, дератизацію, дезінсекцію та бактеріологічне дослідження води.

Паспорти на відкриття пляжів будуть отримані до 15 травня.

За попередніми розрахунками, на підготовку та утримання пляжів в 2012 році буде потрібно 3,5 мільйона гривень. «З них 74% витрат планується зібрати з підприємців, які будуть торгувати і надавати різні послуги на території пляжів», - повідомила прес-служба.

