Крим презентує курорти в Петербурзі і Єкатеринбурзi

Крим на початку квітня презентує санаторно-курортний потенціал півострова на туристичних виставках в Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзi (Росія). Таке рішення прийнято на засіданні Ради міністрів Криму у вівторок.

Так, 4-9 квітня в Петербурзі кримська делегація візьме участь в XVI міжнародній виставці "Відпочинок без кордонів. Літо 2012", а 3-8 квітня - в турвиставцi "Літо" в Єкатеринбурзi.

"Участь у туристичних виставках направлена на просування кримського туристичного продукту на міжнародний ринок, рекламу курортних можливостей і найбільш масштабну презентацію рекреаційного потенціалу півострова", - повідомила прес-служба Радміну.