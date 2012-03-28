Лектор-нелегал викладав у школах Криму

Нелегал з Конго на засадах волонтера займався викладацькою діяльністю в школах Феодосії, прокуратура вимагає покарати чиновників управління освіти, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

«Чиновники в порушення норм законодавства належним чином не перевірили законність здійснення громадянином Конго волонтерської і викладацької діяльності, - повідомили прокуратурі. - Незважаючи на численні порушення при отриманні волонтерської допомоги, було організовано проведення лекцій з учнями п'ятих класів».

За результатами перевірки прокуратура Феодосії внесла подання про усунення порушень норм закона і притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.