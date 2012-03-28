Кримчанка заморила холодом та голодом тримісячну доньку

Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно жительки Сімферополя, яка заморила голодом і холодом тримісячну доньку, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Жінка мешкала з новонародженою дитиною в неопалюваному будинку, не відвідувала педіатра, хоча дівчинка хворіла.

«Дитині не створили умови для проживання: у зимовий час приміщення не опалювалося, не було необхідних зручностей і продуктів», - говориться в прес-релізі.

Дівчинка померла в лютому. Після цього у її матері відібрали ще одну - трирічну - дитину і помістили до притулку. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.