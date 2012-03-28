Чоловік у Ялті загинув під час стрільб по тарілках

У Ялті під час несанкціонованих стрільб у покинутому кар`єрі загинув чоловік. Подробиці інциденту, який стався 24 березня, в середу повідомила прес-служба ГУ МВС у Криму.

”Чотири чоловіка стріляли по тарілках, які запускали за допомогою спецінвентарю. Весь день все складалося без пригод, але близько шостої години вечора унаслідок необережного поводження зі зброєю один із учасників стрільб зробив випадковий постріл і травмував 44-річного товариша. Його відвезли до лікарні. Рана виявилася смертельною”, - йдеться у прес-релізі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності), санкція якої - до 5 років позбавлення волі.

У стрільців вилучили мисливську зброю, міліція добивається анулювання дозволів на її зберігання і носіння.