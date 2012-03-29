Велика пожежа сталася на складі будматеріалів у Севастополі (фото)

Склад будматеріалів горів рано вранці в Севастополі. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Пожежу гасили три десятки людей, МНС задіяло сім одиниць техніки. Рятувальникам знадобилося більше двох годин, щоб локалізувати полум'я. Вони працювали в апаратах для захисту органів дихання на стисненому повітрі.

«Пластик, пінопласт, лінолеум, які зберігалися в ангарі, сильно розгорілися, вогонь швидко охопив склад. Від будівельних матеріалів почав поширюватися чорний дим з токсичними речовинами. При гасінні руйнувалися перегородки та перекриття покрівлі», - йдеться в прес-релізі.

Причини пожежі та збитки встановлюються.

Фото МЧС