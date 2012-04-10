Головного санлікаря Білогірського району арештували

"Такса" за дозвіл на торгівлю - $1 тисяча

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою головному санітарному лікарю Білогорського району Криму, яка підозрюється в хабарництві, повідомила прес-служба прокуратури республіки. Санлікар отримала шляхом вимагання тисячу доларів за видачу підприємцю дозвільних документів на об'єкт торгівлі. Наглядове відомство порушило кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу - "одержання хабара, поєднане з вимаганням". Проводиться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter