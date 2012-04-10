Головного санлікаря Білогірського району арештували
10:03, 10 квітня 2012Крым
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"Такса" за дозвіл на торгівлю - $1 тисяча
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою головному санітарному лікарю Білогорського району Криму, яка підозрюється в хабарництві, повідомила прес-служба прокуратури республіки.
Санлікар отримала шляхом вимагання тисячу доларів за видачу підприємцю дозвільних документів на об'єкт торгівлі.
Наглядове відомство порушило кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу - "одержання хабара, поєднане з вимаганням".
Проводиться слідство.
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