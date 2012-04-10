Аеропорт Сімферополя прискорить процес реєстрації пасажирів

Міжнародний аеропорт "Сімферополь" прискорить процес реєстрації пасажирів до курортного сезону. У пунктах реєстрації діятиме система SITA Airport Connect OPEN. Поки йде апробація, повідомив Республіканський комітет з транспорту і зв'язку.

Крім того, аеропорт перед турсезоном перевіряє техніку і намагається підвищити якість роботи персоналу.

Він також домовляється з перевізниками про відкриття нових авіарейсів - до Пермі, Уфи, Самари, Санкт-Петербургу, Єкатеринбургу (усі - Росія) та Єревану (Вірменія).

Аеропорт "Сімферополь" є другим в Україні за об'ємом перевезення пасажирів. Він має дві злітно-посадочні смуги і може приймати судна всіх типів.